Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом припинилися

Залишається загроза підриву окремих боєприпасів, повідомив журналістам заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков за підсумками обльоту території пожежі на вертольоті Мі-8 з губернатором краю Олександром Уссом, представниками МНС і МВС.

"Детонація порохових зарядів на складі в Ачинському районі припинилася. Однак зберігається загроза підриву окремих боєприпасів", - сказав Булгаков.

Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибухів на складі боєприпасів під Красноярськом зросла до 12.

"До нас доставили дванадцятого потерпілого, він у свідомості, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде прийнято рішення - чи потрібна йому госпіталізація або він буде проходити лікування амбулаторно", - сказав співрозмовник агентства в медустанові.

У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше доставили в медустанови, госпіталізовано шестеро. Двоє з них евакуйовані санавіацією в лікарню в Красноярську, ще четверо перебувають в Ачінській ЦРЛ. Решта, що звернулися, проходять лікування амбулаторно.

На території Ачинського району діє режим НС.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам'янка Красноярського краю.

Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках. Джерело в екстрених службах повідомило, що розліт осколків від вибухи снарядів досягає 15 км.

В результаті загинула одна людина, постраждали семеро, в їх числі двоє військових, вони госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще п'ятьом медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки.