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Взрывы на складах в Сватово: дело против двух командиров из ВСУ отправили в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В суд направили обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных Сил Украины относительно взрывов в Сватово. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Взрывы на складах в Сватово: дело против двух командиров из ВСУ отправили в суд

Детали

В ГБР напомнили, что в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта — полевого склада боеприпасов, что находится близ г. Сватово Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Он вызвал детонацию боеприпасов, которые разлетелись и попали в указанную военную технику.

Это привело к уничтожению военного имущества, в частности РСЗО “Ураган” и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

Указанные военные лица обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Добавим

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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