Вибухи на складах у Сватовому: справу проти двох командирів з ЗСУ відправили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. До суду направили обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних Сил України щодо вибухів у Сватовому. Про це повідомили у ДБР, передає УНН.
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У ДБР нагадали, що у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта — польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.
29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.
Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ “Ураган” та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.
Вказані військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).
Додамо
У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.