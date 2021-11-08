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Вибухи на складах у Сватовому: справу проти двох командирів з ЗСУ відправили до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. До суду направили обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних Сил України щодо вибухів у Сватовому. Про це повідомили у ДБР, передає УНН.

Вибухи на складах у Сватовому: справу проти двох командирів з ЗСУ відправили до суду

Деталі

У ДБР нагадали, що у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта — польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.

29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ “Ураган” та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

Вказані військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Додамо

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Українські Національні Новини

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