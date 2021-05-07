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Вибухи військових складів у Сватовому: розслідування завершили

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Досудове розслідування у справі вибухів військових складів у Сватовому на Луганщині у жовтні 2015 року завершено. Про це прозвітували у ДБР, передає УНН.

Цитата:

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування резонансної події - вибухів військових складів у Сватовому у жовтні 2015 року. Встановлено, що через недбале ставлення до військової служби двох командирів реактивних артилерійських батарей загинуло 3 осіб та заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 КК України)", - повідомили у бюро.

Деталі

У ДБР нагадали, що у 2015 році підозрювані, "грубо порушивши вимоги керівних документів", допустили розташування військового об’єкту - польового артилерійського складу, безпосередньо біля населеного пункту - міста Сватове Луганської області.

Через диверсію невстановлених осіб, 29 жовтня 2015 року на вказаному складі, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа.

"Влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів", - зазначили у ДБР.

До слова, через вибухи військових складів на Луганщині ДБР через 5 років повідомило перші підозри.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

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