Взрывы военных складов в Сватово: расследование завершили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Досудебное расследование по делу взрывов военных складов в Сватово Луганской области в октябре 2015 года завершено. Об этом отчитались в ГБР, передает УНН.
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"Следователи ГБР завершили досудебное расследование резонансного события - взрывов военных складов в Сватово в октябре 2015 года. Установлено, что из-за небрежного отношения к военной службе двух командиров реактивных артиллерийских батарей погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщили в бюро.
Детали
В ГБР напомнили, что в 2015 году подозреваемые, "грубо нарушив требования руководящих документов", допустили расположение военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области.
Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.
"Из-за попадания сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена, чем сорвано меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений", - отметили в ГБР.
К слову, из-за взрывов военных складов в Луганской области ГБР через 5 лет сообщило первые подозрения.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.