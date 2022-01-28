Взрыв в жилом доме в Запорожье: открыто производство

КИЕВ. 28 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в жилом многоэтажном доме в Запорожье, в результате которого один человек погиб, а двое пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Запорожской области.