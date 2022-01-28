Взрыв в жилом доме в Запорожье: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в жилом многоэтажном доме в Запорожье, в результате которого один человек погиб, а двое пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Запорожской области.
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"По данному факту следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности")", - говорится в сообщении полиции.
Детали
Как указывают в полиции, по предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки бытового газа.
"Причина взрыва устанавливается", - отметили в полиции.
Стражи порядка вновь уточнили данные о пострадавших.
"Двум пострадавшим оказана медицинская помощь, один человек погиб и около 15 эвакуированы", - сообщили в полиции.
Ранее в ГУНП в области сообщали о трех пострадавших и одном погибшем.
Сотрудниками полиции организованы охрана публичной безопасности и порядка, а также недопущение мародерства в месте проведения работ по ликвидации последствий взрыва.
Что было ранее
В Запорожье в жилом доме 28 января около 4 часов утра произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек.
ГСЧС опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме.