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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух: є жертва та постраждалі

У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух: є жертва та постраждалі

Київ • УНН

 • 48424 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Запоріжжі в житловому будинку  стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

Вибух стався 28 січня о 04:04 на другому поверсі чотириповерхового будинку із чотирма під'їздами.

Як зазначили, з третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців.

Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє осіб постраждало.

Вибух зруйнував несучі елементи в межах одного під’їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині у дев’ятиповерхівці стався вибух газу, є постраждалий

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