У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух: є жертва та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Запоріжжі в житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Вибух стався 28 січня о 04:04 на другому поверсі чотириповерхового будинку із чотирма під'їздами.
Як зазначили, з третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців.
Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє осіб постраждало.
Вибух зруйнував несучі елементи в межах одного під’їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.
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