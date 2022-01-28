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15 марта, 19:03 • 107627 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145794 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125089 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118494 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105683 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101876 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94710 просмотра

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В жилом доме в Запорожье произошел взрыв: есть жертва и пострадавшие

В жилом доме в Запорожье произошел взрыв: есть жертва и пострадавшие

Киев • УНН

 • 48422 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Взрыв произошел 28 января в 04:04 на втором этаже четырехэтажного дома с четырьмя подъездами.

Как отметили, из третьего разрушенного подъезда эвакуировали 15 жильцов.

В результате взрыва погиб один человек, еще два пострадали.

Взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда. По предварительным данным, повреждены семь квартир.

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