Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: у поліції уточнили дані про постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Запоріжжі було надано медичну допомогу трьом потерпілим в результаті вибуху побутового газу у житловому будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію поліції Запорізької області.
Цитата:
“За попередньою інформацією, трьом потерпілим надано медичну допомогу, одна людина загинула та близько 15 евакуйовані”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
У Запоріжжі в житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху загинула одна людина.
ДСНС опублікувала відео з Запоріжжя — з місця, де стався вибух у житловому будинку.