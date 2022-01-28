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15 марта, 19:03 • 107869 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146447 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125507 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118892 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105930 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101983 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95059 просмотра

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Взрыв в жилом доме в Запорожье: в полиции уточнили данные о пострадавших

Взрыв в жилом доме в Запорожье: в полиции уточнили данные о пострадавших

Киев • УНН

 • 34289 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Запорожье была оказана медицинская помощь трем пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Запорожской области.

Цитата:

“По предварительной информации, трем пострадавшим оказана медицинская помощь, один человек погиб и около 15 эвакуированы”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек.

ГСЧС опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме.

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