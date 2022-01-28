Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: з’явилося відео з місця події

Деталі

Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

Підрозділами ДСНС безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

ДСНС забезпечено освітлення місця події, розгорнуто мобільний пункт обігріву. Також працюють два психологи Служби порятунку.

Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Що було раніше

У Запоріжжі 28 січня о 4:04 в житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє осіб постраждало.

З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.