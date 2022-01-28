Взрыв в жилом доме в Запорожье: появилось видео с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек, еще два человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир.
Подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций.
ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.
Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.
Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос о временном расселении.
Что было раньше
В Запорожье 28 января в 4:04 в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек, еще два человека пострадали.
Из третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жильцов.