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The New York Times

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Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: відкрито провадження

Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 25537 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі, у результаті якого одна людина загинула, а двоє постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП у Запорізькій області.

Цитата:

"За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпек")", - йдеться у повідомленні поліції.

Деталі

Як вказують у поліції, за попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку побутового газу.

"Причина вибуху встановлюється", - зазначили у поліції.

Правоохоронці знову уточнили дані про постраждалих.

"Двом потерпілим надано медичну допомогу, одна людина загинула та близько 15 евакуйовані", - повідомили у поліції.

Раніше в ГУНП в області повідомляли про трьох постраждалих та одного загиблого.

Працівниками поліції організовано охорону публічної безпеки та порядку, а також недопущення мародерства в місці проведення робіт з ліквідації наслідків вибуху.

Що було раніше

У Запоріжжі в житловому будинку 28 січня близько 4 години ранку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху загинула одна людина.

ДСНС опублікувала відео з Запоріжжя — з місця, де стався вибух у житловому будинку.

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