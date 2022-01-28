Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі, у результаті якого одна людина загинула, а двоє постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП у Запорізькій області.
Цитата:
"За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпек")", - йдеться у повідомленні поліції.
Деталі
Як вказують у поліції, за попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку побутового газу.
"Причина вибуху встановлюється", - зазначили у поліції.
Правоохоронці знову уточнили дані про постраждалих.
"Двом потерпілим надано медичну допомогу, одна людина загинула та близько 15 евакуйовані", - повідомили у поліції.
Раніше в ГУНП в області повідомляли про трьох постраждалих та одного загиблого.
Працівниками поліції організовано охорону публічної безпеки та порядку, а також недопущення мародерства в місці проведення робіт з ліквідації наслідків вибуху.
Що було раніше
У Запоріжжі в житловому будинку 28 січня близько 4 години ранку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху загинула одна людина.
ДСНС опублікувала відео з Запоріжжя — з місця, де стався вибух у житловому будинку.