Взрыв в доме на Позняках: жилье получили только две семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Только две семьи из дома на столичных Позняках, где в июне произошел взрыв, получили новое жилье. Еще одна пострадавшая получила документы на право собственности на него. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Город выполняет все финансовые обязательства, который взял перед пострадавшими от взрыва в доме на Позняках, где 40 семей остались без крыши над головой. Отмечу, помощь на обустройство нового жилья мы можем выплачивать только после того, как люди это жилье получат: оформят право собственности на него и откажутся от жилья в разрушенном доме. Квартиры, напомню, предоставляет Офис Президента. Двум семьям, которые получили жилье, город уже выплатил финансовую помощь на его ремонт и обустройство. Еще одна пострадавшая получила документы на право собственности и до конца года получит средства от города. Шесть семей, которые уже имеют документы на жилье - в процессе получения финансовой помощи. Семь семей завершают оформление документов на право собственности на жилье ", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что после этого они получат финансовую помощь от города.
"Средства выделили из резервного фонда столицы для помощи всем пострадавшим жителям. Эти деньги никуда не денутся. Их будут выдавать семьям после получения документов на право собственности на жилье в следующем году ", - добавил Кличко.
Напомним, 21 июня в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.
Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на столичных Позняках, где произошел взрыв.
В сентябре УНН сообщал, что началась подготовка к укреплению здания, в котором произошел взрыв.