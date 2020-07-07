Вибух у будинку на Позняках: Київрада підтримала виділення 20 млн грн постраждалим мешканцям
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на столичних Позняках, де стався вибух. Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
"Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що пообіцяв надати Офіс Президента", - повідомив Кличко.
Відтак, зі слів мера, на ремонт місто виділить кошти в розрахунку 2925 грн за метр квадратний. А для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги складатиме: для двокімнатної квартири - 124 тисяч грн; для трикімнатної квартири - 140 тисяч грн.
"Зазначу також, що матеріальну допомогу від міста – від 50 до 100 тисяч гривень - отримали вже 30 постраждалих. І найближчими днями, виплати отримають усі. Крім того, фонд "Майбутній Київ" надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів", - додав він.
Додамо, що раніше Кличко казав, що столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, у будинку яких стався вибух.
Як повідомляв УНН, 21 червня у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих.
Нагадаємо також, що пошкоджений вибухом будинок на Позняках у Києві повністю демонтують.