Взрыв в доме на Позняках: Киевсовет поддержал выделение 20 млн грн пострадавшим жителям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на столичных Позняках, где произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Виталий Кличко, передает УНН.
"Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшиеся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, что пообещал предоставить Офис Президента", - сообщил Кличко.
Поэтому, по словам мэра, на ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. А для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тысяч грн; для трехкомнатной квартиры - 140 тысяч грн.
"Отмечу также, что материальную помощь от города - от 50 до 100 тысяч гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущий Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов", - добавил он.
Добавим, что ранее Кличко говорил, что столичная власть готова выделить из резервного фонда города 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв.
Как сообщал УНН, 21 июня в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.
Напомним также, что поврежденный взрывом дом на Позняках в Киеве полностью демонтируют.