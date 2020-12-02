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Вибух у будинку на Позняках: житло отримали лише дві родини

Вибух у будинку на Позняках: житло отримали лише дві родини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Лише дві родини з будинку на столичних Позняках, де у червні стався вибух, отримали нове житло. Ще одна постраждала отримала документи на право власності на нього. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Місто виконує всі фінансові зобов’язання, що взяло перед постраждалими від вибуху у будинку на Позняках, де 40 родин залишились без даху над головою. Зазначу, допомогу на облаштування нового житла ми можемо виплачувати тільки після того, як люди це житло отримають: оформлять право власності на нього та відмовляться від житла в зруйнованому будинку. Квартири, нагадаю, надає Офіс Президента. Двом родинам, що отримали житло, місто вже виплатило фінансову допомогу на його ремонт та облаштування. Ще одна постраждала отримала документи на право власності і до кінця року отримає кошти від міста. Шість сімей, що вже мають документи на житло - в процесі отримання фінансової допомоги. Сім родин завершують оформлення документів на право власності на житло”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що після цього вони отримають фінансову допомогу від міста.

“Кошти виділили з резервного фонду столиці для допомоги усім постраждалим мешканцям. Ці гроші нікуди не подінуться. Їх видаватимуть родинам після отримання документів на право власності на житло наступного року”, - додав Кличко.

Нагадаємо, 21 червня у Дарницькому районі по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих.

Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на столичних Позняках, де стався вибух.

У вересні УНН повідомляв, що розпочалася підготовка до укріплення будинку, у якому стався вибух.

Українські Національні Новини

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