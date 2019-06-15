Взрыв произошел к западу от Дамаска

Военный источник сообщил, что "взрыв произошел на складе боеприпасов, принадлежащем Сирийской арабской армии, к западу от Дамаска, из-за пожара, который вспыхнул на сухой траве и листьях возле него".

Напомним, базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате боев поддерживаемых Россией правительственных войск президента Сирии Башара Асада с оппозиционными силами с 30 апреля погибли по меньшей мере 1465 человек.