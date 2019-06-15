Взрыв произошел к западу от Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В субботу к западу от столицы Сирии Дамаска произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA, передает УНН.
Военный источник сообщил, что "взрыв произошел на складе боеприпасов, принадлежащем Сирийской арабской армии, к западу от Дамаска, из-за пожара, который вспыхнул на сухой траве и листьях возле него".
Напомним, базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате боев поддерживаемых Россией правительственных войск президента Сирии Башара Асада с оппозиционными силами с 30 апреля погибли по меньшей мере 1465 человек.