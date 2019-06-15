Вибух стався на захід від Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У суботу на захід від столиці Сирії Дамаска стався вибух на складі боєприпасів. Про це повідомляє державне інформаційне агентство SANA, передає УНН.
Військове джерело повідомило, що "вибух стався на складі боєприпасів, що належить Сирійській арабській армії, на захід від Дамаска, через пожежу, яка спалахнула на сухій траві і листі біля нього".
Нагадаємо, Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Лондоні, повідомила, що в результаті боїв підтримуваних Росією урядових військ президента Сирії Башара Асада з опозиційними силами з 30 квітня загинули щонайменше 1465 осіб.