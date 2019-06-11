В Сирии с конца апреля жертвами боев стали около 1,5 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате боев поддерживаемых Россией правительственных войск президента Сирии Башара Асада с оппозиционными силами с 30 апреля погибли по меньшей мере 1465 человек, заявила базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Согласно сообщению, только за минувшие сутки сирийская военная авиация провела 26 рейдов в провинциях Хама и Идлиб.
Сирийская сеть по правам человека сообщила про авиаудары по мечети и школе 9 июня. Сирийские власти рекомендовали гуманитарным организациям сообщать свои координаты, чтобы не попасть под удары.
После неоднократных попаданий бомб в больницы и школы медики не доверяют подобным рекомендациям, сообщили в ООН.
Эскалация боев в Сирии с конца апреля происходит преимущественно в южных районах провинции Идлиб и прилегающих районах Хамы и Латакии.
В конце мая Вашингтон обвинил войска Асада в очередном применении химического оружия. Об этом также заявили международные правозащитные организации.
Через бои и бомбардировки сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации - приостановить работу.
Россия вместе с Ираном предоставила сирийскому президенту Башару Асаду решающую военную и дипломатическую поддержку в течение восьмилетней гражданской войны в стране, которая началась с подавления протестов правительством в марте 2011 года. Соединенные Штаты и Турция оказали поддержку различным группам повстанцев в Сирии.
Напомним, в Сирии за последние двое суток в результате боев погибли около 170 человек.