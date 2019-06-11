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У Сирії з кінця квітня жертвами боїв стали близько 1,5 тисячі людей

У Сирії з кінця квітня жертвами боїв стали близько 1,5 тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У результаті боїв підтримуваних Росією урядових військ президента Сирії Башара Асада з опозиційними силами із 30 квітня загинули щонайменше 1465 людей, заявила базована у Лондоні Сирійська обсерваторія з прав людини, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, лише за минулу добу сирійська військова авіація провела 26 рейдів в провінціях Хама та Ідліб.

Сирійська мережа з прав людини повідомила про авіаудари по мечеті та школі 9 червня. Сирійська влада рекомендувала гуманітарним організаціям повідомляти свої координати, щоб не потрапити під удари.

Після неодноразових влучань бомб у лікарні і школи медики не довіряють подібнии рекомендаціям, повідомили в ООН.

Ескалація боїв у Сирії з кінця квітня відбувається переважно в південних районах провінції Ідліб і прилеглих районах Хами і Латакії.

Наприкінці травня Вашингтон звинуватив війська Асада в черговому застосуванні хімічної зброї. Про це також заявили міжнародні правозахисні організації.

Через бої і бомбардування сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки, а міжнародні гуманітарні організації – призупинити роботу.

Росія разом з Іраном надала сирійському президенту Башару Асаду вирішальну військову і дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом в березні 2011 року. Сполучені Штати і Туреччина надали підтримку різним групам повстанців у Сирії.

Нагадаємо, у Сирії за останні дві доби в результаті боїв загинули близько 170 осіб.

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