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У сирійській провінції Хама посилилися бойові дії

У сирійській провінції Хама посилилися бойові дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У Сирії за останні дві доби в результаті боїв загинули близько 170 осіб. Про це повідомляє сирійський Центр моніторингу порушень прав людини, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

"8 червня ісламісти і антиурядові формування напали на армійські частини в центральній провінції Хама, випустивши десятки снарядів і підірвавши автомобіль з вибухівкою", - йдеться у повідомленні видання.

Сирійська армія завдала ударів у відповідь. "В результаті бойових дій втрати серед урядових військ і їх союзників склали 37 чоловік убитими, втрати серед збройних супротивників режиму Башара Асада - 28 убитих", - додали у виданні.

Провінція Хама - частина демілітаризованої зони, утвореної у вересні 2018 року. В останні кілька днів тут активізувалися бойові дії прихильників і противників президента Сирії Башара Асада.

Нагадаємо, в кінці квітня сирійська армія за підтримки російської військової авіації розгорнула наступ в провінціях Хама і Ідліб. Тисячі мирних жителів були змушені рятуватися, більше трьохсот - стали жертвами вогню між воюючими сторонами, інформує сирійський Центр моніторингу порушень прав людини.

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