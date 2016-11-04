Взрыв прогремел в жилом доме в Днепре

Сегодня, 4 ноября в 11:16 от полиции поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Доблестная в Новокодацком районе города Днепр произошел взрыв, разрушена внешняя стена.

Установлено, что дом глинобитный, газифицирован, но по желанию владельца газоснабжение отключено (опломбировано). В результате взрыва разрушена внешняя стена дома. Повреждена крыша, треснули внутренние стены, разбиты окна.

На месте обнаружен не поврежденный газовый баллон, с помощью которого владелец готовил еду.

На место происшествия выезжали сотрудники Службы спасения, полиции, скорой помощи и газовой службы.

Причина разрушения устанавливается.