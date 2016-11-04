Вибух пролунав у житловому будинку в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Внаслідок вибуху пошкоджено житловий будинок в Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Сьогодні, 4 листопада об 11:16 від поліції надійшло повідомлення, що в приватному житловому будинку по вулиці Доблесна в Новокодацькому районі міста Дніпро стався вибух, зруйнована зовнішня стіна.
Встановлено, що будинок глинобитний, газифікований, але за бажанням власника газопостачання відключено (опломбовано). Внаслідок вибуху зруйнована зовнішня стіна будинку. Пошкоджено дах, тріснуті внутрішні стіни, розбиті вікна.
На місці виявлено не пошкоджений газовий балон, за допомогою якого власник готував їжу.
До місці події залучено співробітників Служби порятунку, поліції, швидкої допомоги та газової служби.
Причина руйнування встановлюється.