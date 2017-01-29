Взрыв прогремел на территории больницы в Славянске

Около 17.30 в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологического отделения больницы по ул. Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции.

Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборная по улице Шевченко. По предварительным данным причиной взрыва стал взрывной пакет.

На место происшествия выехали начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин, следственно-оперативная группа отдела полиции и взрывотехники.