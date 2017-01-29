Вибух пролунав на території лікарні у Слов'янську

Близько 17.30 години до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення лікарні по вул. Шевченко пролунав вибух. Пошкоджені вікна медичного закладу, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо–оперативна група відділу поліції.

Вибух пролунав у 100 метрах від смолоскипної ходи, яка у цей час проходила від площі Соборна по вулиці Шевченка. За попередніми даними причиною вибуху став вибуховий пакет.

На місце події виїхали начальник Слов’янського відділу поліції Сергій Альошин, слідчо–оперативна група відділу поліції та вибухотехніки.