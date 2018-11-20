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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106363 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112942 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150325 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136636 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141654 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145410 просмотра

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Взрыв на Ровенском полигоне: подозревают халатность

Взрыв на Ровенском полигоне: подозревают халатность

Киев  •  УНН

 • 24020 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Из-за взрыва на Ровенском военном полигоне, который произошел сегодня, возбуждено уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе. Об этом сообщил УНН военный прокурор Западного региона Украины полковник юстиции Виталий Вдовитченко.

"Зарегистрировано уголовное производство в 425.ч 3 Уголовного Кодекса, на месте происшествия проводятся следственные действия, на месте работает военная прокуратура и национальная полиция", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, часть 3 статьи 425 Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сегодня произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.

Позже стало известно, что взрыв на Ровенском полигоне произошел вследствие разрыва артснаряда.

Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые выводы экспертизы Киевского НИИСЭ по делу гибели военных на Ровенском полигоне

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