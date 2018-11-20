Вибух на Рівненському полігоні: підозрюють недбальство

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через вибух на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, порушено кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби. Про це УНН повідомив військовий прокурор Західного регіону України полковник юстиції Віталій Вдовитченко.