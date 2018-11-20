Вибух на Рівненському полігоні: підозрюють недбальство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через вибух на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, порушено кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби. Про це УНН повідомив військовий прокурор Західного регіону України полковник юстиції Віталій Вдовитченко.
“Зареєстровано кримінальне провадження ст 425.ч 3 Кримінального Кодексу, на місці події проводяться слідчі дії, на місці працює військова прокуратура та національна поліція”, – повідомив співрозмовник агентства.
Зазначимо, частина 3 статті 425 України передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.
Пізніше стало відомо, що вибух на Рівненському полігоні стався внаслідок розриву артснаряда.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".
Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету "Молот" на території Донецької області.
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