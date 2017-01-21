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Взрыв на рынке в Пакистане унес жизни 20 человек

Взрыв на рынке в Пакистане унес жизни 20 человек

Киев • УНН

 • 10983 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Бомба взорвалась в субботу на рынке в основном шиитском районе племенных территорий в северо-западном Пакистане, погибли по меньшей мере 20 человек и ранены еще 40 человек. Об этом сообщили чиновники, передает УНН со ссылкой на AFP.

Бомба взорвалась на переполненном овощном рынке в городе Парачинар, столице агентства Куррам на племенных территориях на афганской границе.

"20 человек были замучены (погибли - ред.)", - Заявили в армии Пакистана.

Также в заявлении сказано, что пострадавшие были доставлены в военные и гражданские больницы в главном городе региона Пешавар.

Власти провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана подтвердили количество погибших, добавив, что по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате взрыва, 12 - тяжелые.

По данным высокопоставленного чиновника из Парачинаре, взорвалось самодельное взрывное устройство, скрытое в овощном ящике.

Фракция Хакимуллы Мехсуда исламской боевой организации "Техрик-е Талибан Пакистан" взяла на себя ответственность за нападение.

В декабре 2015 года от взрыва СВУ на том же рынке погибли по меньшей мере 23 человек и были ранены более 30.

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