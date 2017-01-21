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Вибух на ринку в Пакистані забрав життя 20 людей

Вибух на ринку в Пакистані забрав життя 20 людей

Київ • УНН

 • 10984 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Бомба вибухнула в суботу на ринку в переважно шиїтському районі племенних територій у північно-західному Пакистані, загинули щонайменше 20 людей і поранено ще 40 осіб. Про це повідомили чиновники, передає УНН з посиланням на AFP.

Бомба вибухнула на переповненому овочевому ринку в місті Парачинар, столиці агентства Куррам на племінних територіях на афганському кордоні.

"20 осіб були замучені (загинули - ред.)", - заявили в армії Пакистану.

Також у заяві сказано, що потерпілі були доставлені в військові і цивільні лікарні в головному місті регіону Пешавар.

Влада провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану підтвердила кількість загиблих, додавши, що щонайменше 40 людей отримали поранення в результаті вибуху, 12 - важкі.

За даними високопоставленого чиновника з Парачинарі, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, прихований в овочевому ящику.

Фракція Хакімулли Мехсуда ісламської бойової організації "Техрік-е Талібан Пакистан" взяла на себе відповідальність за напад.

У грудні 2015 року від вибуху СВУ на тому ж ринку загинули щонайменше 23 осіб і було поранено понад 30.

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