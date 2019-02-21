Взрыв на полигоне в Киевской области: у срочников осколочные травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. У военных срочной службы, пострадавших в результате взрыва на полигоне в Киевской области осколочные травмы. Об этом УНН эксклюзивно сообщили в военной прокуратуре.
"У военных осколочные травмы туловища, ног и рук, состояние стабильное", - сообщил собеседник агентства.
УНН ранее сообщал, на полигоне в Киевской области по одной из версий взорвалась граната.
Ранее стало известно, что военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по подрыву неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области, в результате которого получили травмы два военнослужащих срочной службы.
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Как сообщал УНН, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащие срочной службы.