Взрыв на полигоне в Киевской области: у срочников осколочные травмы

"У военных осколочные травмы туловища, ног и рук, состояние стабильное", - сообщил собеседник агентства.

УНН ранее сообщал, на полигоне в Киевской области по одной из версий взорвалась граната.



Ранее стало известно, что военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по подрыву неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области, в результате которого получили травмы два военнослужащих срочной службы.



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Как сообщал УНН, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащие срочной службы.