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Вибух на полігоні на Київщині: у строковиків осколкові травми

Вибух на полігоні на Київщині: у строковиків осколкові травми

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У військових строкової служби, які постраждали у наслідок вибуху на полігоні у Київській області осколкові травми. Про це УНН ексклюзивно повідомили у військовій прокуратурі.

"У військових осколкові травми тулуба, ніг та рук, стан стабільний", - повідомив співрозмовник агентства.

УНН раніше повідомляв, на полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната

Раніше стало відомо, що військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження щодо підриву невідомого вибухового предмета на полігоні у Київській області, у наслідок якого отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.

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Як повідомляв УНН, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.

Українські Національні Новини

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