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Взрыв в Одесской области произошел в гаражном кооперативе, есть раненый - полиция

Киев • УНН

 • 5440526 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Взрыв в городе Черноморск Одесской области произошел сегодня утром в одном из гаражей гаражного кооператива, ранен мужчина, он в тяжелом состоянии, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В тот момент в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.

На месте сейчас работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно событие квалифицировано по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним

В Черноморске Одесской области произошел взрыв.

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