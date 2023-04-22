Взрыв в Одесской области произошел в гаражном кооперативе, есть раненый - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Взрыв в городе Черноморск Одесской области произошел сегодня утром в одном из гаражей гаражного кооператива, ранен мужчина, он в тяжелом состоянии, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В тот момент в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.
На месте сейчас работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно событие квалифицировано по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним
В Черноморске Одесской области произошел взрыв.