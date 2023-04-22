Вибух на Одещині стався у гаражному кооперативі, є поранений - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Вибух у місті Чорноморськ на Одещині стався сьогодні вранці в одному з гаражів гаражного кооперативу, поранено чоловіка, він у тяжкому стані, повідомили в ГУНП в області, пише УНН.
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"Сьогодні вранці стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу. У той момент у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані", - розповіли у поліції.
На місці зараз працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції.
Попередньо подію кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Ідеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо
У Чорноморську Одеської області стався вибух.