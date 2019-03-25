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Взрыв на химзаводе в Китае: в больницах до сих пор более 600 человек

Киев • УНН

 • 11915 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. После взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, произошедшего 21 марта, в воскресенье все еще находились в больницах 604 человека, в том числе 19 человек в критическом состоянии и 98 человек с серьезными ранениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на China Daily.

Взрыв на химзаводе в Китае: в больницах до сих пор более 600 человек

"По состоянию на полдень воскресенья 604 пострадавших остаются в 16 больницах. Еще 59 человек были выписаны после лечения", - сказал мэр города Яньчэн Цао Любао.

Между тем спасатели были заняты изучением химических предприятий, которые были повреждены при взрыве в Яньчэне, на предмет возможных утечек токсичных веществ.

Правительство Китая распорядилось провести национальное расследование потенциальной опасности относительно химикатов и провести оценку безопасности во всех индустрильних парках с заводами химической промышленности, после того, как в результате взрыва в провинции Цзянсу погибли 64 человека.

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