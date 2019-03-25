Взрыв на химзаводе в Китае: в больницах до сих пор более 600 человек

"По состоянию на полдень воскресенья 604 пострадавших остаются в 16 больницах. Еще 59 человек были выписаны после лечения", - сказал мэр города Яньчэн Цао Любао.

Между тем спасатели были заняты изучением химических предприятий, которые были повреждены при взрыве в Яньчэне, на предмет возможных утечек токсичных веществ.

Правительство Китая распорядилось провести национальное расследование потенциальной опасности относительно химикатов и провести оценку безопасности во всех индустрильних парках с заводами химической промышленности, после того, как в результате взрыва в провинции Цзянсу погибли 64 человека.