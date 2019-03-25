Вибух на хімзаводі у Китаї: у лікарнях досі понад 600 людей

КИЇВ. 25 березня. УНН. Після вибуху на хімічному заводі у провінції Цзянсу на сході Китаю, який стався 21 березня, у неділю все ще перебували у лікарнях 604 людини, у тому числі 19 осіб у критичному стані і 98 людей із серйозними пораненнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на China Daily.