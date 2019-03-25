Вибух на хімзаводі у Китаї: у лікарнях досі понад 600 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Після вибуху на хімічному заводі у провінції Цзянсу на сході Китаю, який стався 21 березня, у неділю все ще перебували у лікарнях 604 людини, у тому числі 19 осіб у критичному стані і 98 людей із серйозними пораненнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на China Daily.
"Станом на полудень неділі 604 постраждалих залишаються у 16 лікарнях. Ще 59 осіб були виписані після лікування", - сказав мер міста Яньчен Цао Любао.
Тим часом рятувальники були зайняті вивченням хімічних підприємств, які були пошкоджені під час вибуху у Яньчені, на предмет можливих витоків токсичних речовин.
Уряд Китаю розпорядився провести національне розслідування потенційної небезпеки щодо хімікатів і провести оцінку безпеки у всіх індустрільних парках із заводами хімічної промисловості, після того, як у результаті вибуху у провінції Цзянсу загинули 64 людини.