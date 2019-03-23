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Вибух на фабриці у Китаї: кількість жертв зросла до 64

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху на хімічному підприємстві в східній китайській провінції Цзянсу зросла до 64, понад 90 постраждалих знаходяться в критичному або важкому стані. Про це йдеться в повідомленні адміністрації міста Яньчен, де сталася трагедія. Про це інформує УНН з посиланням на матеріал видання The New York Times.

Вибух на фабриці у Китаї: кількість жертв зросла до 64

У заяві уряду вказується, що на даний момент зниклими без вісті числяться 28 чоловік. У числі постраждалих, які перебувають на лікуванні в лікарнях, 21 людина перебуває в критичному стані, 73 людини — у важкому. На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція. Встановити особи зниклих без весті поки не вдалося.

Вибух прогримів в другій половині дня 21 березня на підприємстві компанії “Цзянсу тяньцзяі” в хімічному промисловому парку міста Яньчен. Цей вибух був настільки потужним, що ударною хвилею вибило скло в будинках, розташованих в радіусі близько 5 км від місця НП. Численні репортажі місцевого телебачення демонстрували кадри зруйнованих приміщень підприємства, а також вибиті вікна і пошкоджені автомобілі в радіусі декількох кілометрів від місця вибуху.

В цілому 16 лікарень з розташованих в районі НП населених пунктів прийняли понад 600 осіб з різними пораненнями.

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