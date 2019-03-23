Взрыв на фабрике в Китае: число жертв возросло до 64

В заявлении властей указывается, что на данный момент пропавшими без вести числятся 28 человек. В числе находящихся на лечении в больницах пострадавших 21 человек находится в критическом состоянии, 73 человека — в тяжелом. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Установить личности пропавших без вести пока не удалось.

Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании “Цзянсу тяньцзяи” в химическом промышленном парке города Яньчэн. Этот взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрировали кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

В общей сложности 16 больниц из расположенных в районе ЧП населенных пунктов приняли свыше 600 человек с различными ранениями.