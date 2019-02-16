Взрыв на Донбассе: одному из пострадавших полицейских 21 год

"Трагедия произошла сегодня около 18.00 во время выполнения правоохранителями служебных обязанностей. Вследствие чрезвычайного происшествия смертельные травмы получил 48-летний работник ГСЧС, житель города Новогродовка Донецкой области. Среди раненых - работник полиции ГУНП в г. Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год", - рассказали правоохранители.

Как сообщал УНН, в Донецкой области взорвались боеприпасы из схрона, погиб сапер-спасатель, ранены трое полицейских.