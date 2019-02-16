Вибух на Донбасі: одному з постраждалих поліцейських 21 рік

КИЇВ. 16 лютого. УНН. На виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району слідчо-оперативна група поліції виявила у нежитловому будинку схрон боєприпасів. При знешкодженні небезпечних предметів співробітниками ДСНС стався вибух. Сапер загинув на місці. Поліцейські з осколковими травмами за вказівкою Голови Нацполіції направлені санавіацією до Дніпра. Наймолодшому з них 21 рік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.