Вибух на Донбасі: одному з постраждалих поліцейських 21 рік

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. На виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району слідчо-оперативна група поліції виявила у нежитловому будинку схрон боєприпасів. При знешкодженні небезпечних предметів співробітниками ДСНС стався вибух. Сапер загинув на місці. Поліцейські з осколковими травмами за вказівкою Голови Нацполіції направлені санавіацією до Дніпра. Наймолодшому з них 21 рік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

"Трагедія сталася сьогодні близько 18.00 під час виконання правоохоронцями службових обов’язків. Внаслідок надзвичайної події смертельні травми отримав 48-річний працівник ДСНС, житель міста Новогродівка Донецької області. Серед поранених – працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об’єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, - 21 рік", - розповіли правоохоронці. 

Як повідомляв УНН, у Донецькій області вибухнули боєприпаси зі схрону, загинув сапер-рятувальник, поранено трьох поліцейських.

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