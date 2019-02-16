На Донбасі вибух у схроні боєприпасів: сапер загинув, поліцейські поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Донецькій області вибухнули боєприпаси зі схрону, загинув сапер-рятувальник, поранено трьох поліцейських. Про це повідомив у Facebook керівник Нацполіції України Сергій Князєв, передає УНН.
"Півгодини тому група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами. Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух. Внаслідок якого рятувальник-сапер загинув на місці. А троє співробітників поліції отримали осколкові поранення. Їм було надано першу медичну допомогу. На місце надзвичайної події направлено санавіацію для евакуації поранених", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, у Донецькій області пролунав вибух у багатоквартирному будинку.