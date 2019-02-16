У Донецькій області пролунав вибух у багатоквартирному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Донеччині в результаті вибуху газу в квартирі постраждав чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.
16 лютого о 13:25 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоквартирного будинку на вул. Світлодарська у м. Слов’янськ Донецької області стався вибух. На місце події негайно виїхали чергові відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що в квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух побутового газу. В результаті події постраждав чоловік, 1947 року народження. Його було госпіталізовано до опікового відділення Краматорської міської лікарні № 3.
Обставини події наразі встановлюються, за попередньою інформацією витік побутового газу стався внаслідок розгерметизації.
Від Головного управління залучалось 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
Як повідомляв УНН, у Львові стався вибух в каналізації.