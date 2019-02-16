В Донецкой области прогремел взрыв в многоквартирном доме

16 февраля в 13:25 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Светлодарска в г. Славянск Донецкой области произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадал мужчина, 1947 года рождения. Он был госпитализирован в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3.



Обстоятельства происшествия устанавливаются, по предварительной информации утечка бытового газа произошел в результате разгерметизации.

От Главного управления привлекалось 4 единицы техники и 14 человек личного состава.



Как сообщал УНН, во Львове произошел взрыв в канализации.