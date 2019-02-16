На Донбассе взрыв в схроне боеприпасов: сапер погиб, полицейские ранены

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов относительно обнаруженного возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрона с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв. В результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения. Им была оказана первая медицинская помощь. На место ЧП направлено санавиацию для эвакуации раненых", - говорится в сообщении.



Напомним, в Донецкой области произошел взрыв в многоквартирном доме.