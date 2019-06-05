Взрыв на автозаправке в Черниговской области: подозревают поджог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. На территории автомобильной газозаправочной станции в городе Бобровица Черниговской в ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ДСНС.
4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Независимости, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" произошло возгорание запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м.
В 3:30 пожар был ликвидирован, указали в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не произошло.
По информации источников УНН в правоохранительных органах, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины, подозревают поджог.
Как сообщал УНН, на автозаправке на Черниговщине произошел взрыв.