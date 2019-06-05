Взрыв на автозаправке в Черниговской области: подозревают поджог

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24490 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63191 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116916 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110116 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136775 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144406 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Взрыв на автозаправке в Черниговской области: подозревают поджог

Взрыв на автозаправке в Черниговской области: подозревают поджог

Киев  •  УНН

 • 12427 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. На территории автомобильной газозаправочной станции в городе Бобровица Черниговской в ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ДСНС.

4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Независимости, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" произошло возгорание запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м.

В 3:30 пожар был ликвидирован, указали в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не произошло.

По информации источников УНН в правоохранительных органах, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины, подозревают поджог.

Как сообщал УНН, на автозаправке на Черниговщине произошел взрыв.

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