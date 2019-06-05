Вибух на автозаправці на Чернігівщині: підозрюють підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На території автомобільної газозаправної станції у місті Бобровиця на Чернігівщині у ніч на вівторок сталося загоряння та вибух газової ємності. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
4 червня о 3:20 у місті Бобровиця по вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ "ОТО ГАЗ" відбулося загоряння запірної арматури із послідуючим вибухом газової ємності об’ємом 5 куб. м.
О 3:30 пожежу було ліквідовано, вказали у відомстві.
Жертв та постраждалих немає, руйнувань будівель та споруд не відбулося.
За інформацією джерел УНН у правоохоронних органах, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України, підозрюють підпал.
Як повідомляв УНН, на автозаправці на Чернігівщині стався вибух.