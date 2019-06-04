На автозаправці на Чернігівщині стався вибух

КИЇВ. 4 червня. УНН. На території автомобільної газозаправної станції у місті Бобровиця на Чернігівщині у ніч на вівторок сталося загорання та вибух газової ємності, пожежу вже ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.