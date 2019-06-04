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На автозаправці на Чернігівщині стався вибух

На автозаправці на Чернігівщині стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. На території автомобільної газозаправної станції у місті Бобровиця на Чернігівщині у ніч на вівторок сталося загорання та вибух газової ємності, пожежу вже ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"4 червня о 3:20 у місті Бобровиця по вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ "ОТО ГАЗ" відбулося загорання запірної арматури із послідуючим вибухом газової ємності об’ємом 5 куб. м", - повідомили рятувальники.

О 3:30 пожежу було ліквідовано, вказали у відомстві.

Жертв та постраждалих немає, руйнувань будівель та споруд не відбулося.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у березні стався вибух на автозаправці у Кропивницькому.

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