На автозаправці на Чернігівщині стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На території автомобільної газозаправної станції у місті Бобровиця на Чернігівщині у ніч на вівторок сталося загорання та вибух газової ємності, пожежу вже ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"4 червня о 3:20 у місті Бобровиця по вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ "ОТО ГАЗ" відбулося загорання запірної арматури із послідуючим вибухом газової ємності об’ємом 5 куб. м", - повідомили рятувальники.
О 3:30 пожежу було ліквідовано, вказали у відомстві.
Жертв та постраждалих немає, руйнувань будівель та споруд не відбулося.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у березні стався вибух на автозаправці у Кропивницькому.