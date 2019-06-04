На автозаправке в Черниговской области произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На территории автомобильной газозаправочной станции в городе Бобровица Черниговской области в ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости, пожар уже ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Независимости, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" произошло возгорание запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м", - сообщили спасатели.
В 3:30 пожар был ликвидирован, указали в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не произошло.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в марте произошел взрыв на автозаправке в Кропивницком.