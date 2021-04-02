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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51514 просмотра

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Взрыв газа в жилом доме в Одессе: пострадали четыре человека

Взрыв газа в жилом доме в Одессе: пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

 • 18408 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Из-за взрыва газовоздушной смеси в жилом доме, после которого произошел пожар, в Одессе пострадали четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

Цитата:

"Проводилась эвакуация жителей через двери и через окна по автолестнице. Всего эвакуировано 15 человек. Спасателями пожар в 15:15 локализован и его ликвидировали в 15:31 на площади 50 кв. м. В результате опасного происшествия пострадали 4 человека. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.

Детали

Инцидент произошел 2 апреля. Спасателям о нем сообщили в 14:39.

Речь идет о жилом доме в Суворовском районе Одессы в переулке Хуторской. На месте пожарные установили, что в квартире на втором этаже произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением.

Из-за взрыва произошло повреждение несущей стены и лестничной клетки.

Дополнение

Ранее в Днепропетровской области во время взрыва в квартире на пятом этаже жилого дома пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

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