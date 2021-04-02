Взрыв газа в жилом доме в Одессе: пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Из-за взрыва газовоздушной смеси в жилом доме, после которого произошел пожар, в Одессе пострадали четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
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"Проводилась эвакуация жителей через двери и через окна по автолестнице. Всего эвакуировано 15 человек. Спасателями пожар в 15:15 локализован и его ликвидировали в 15:31 на площади 50 кв. м. В результате опасного происшествия пострадали 4 человека. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.
Детали
Инцидент произошел 2 апреля. Спасателям о нем сообщили в 14:39.
Речь идет о жилом доме в Суворовском районе Одессы в переулке Хуторской. На месте пожарные установили, что в квартире на втором этаже произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением.
Из-за взрыва произошло повреждение несущей стены и лестничной клетки.
Дополнение
Ранее в Днепропетровской области во время взрыва в квартире на пятом этаже жилого дома пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.