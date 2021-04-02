В Одесі в житловому будинку стався вибух газу: мешканців евакуюють

Цитата:

“2 квітня о 14:39 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Суворовському районі на провулку Хуторський сталось загоряння в квартирі триповерхового житлового будинку. По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в квартирі на другому поверсі стався спалах газоповітряної суміші з подальшим горінням”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок вибуху сталось пошкодження несучої стіни та сходової клітки.

“Рятувальники пожежу о 15:15 локалізували та її ліквідували о 15:31 на площі 50 кв. м”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Дніпропетровській області під час вибуху у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку постраждало 2 особи, з них 1 дитина.

У Києві, на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Курнатовського, 26, під час проведення газозварювальних робіт стався вибух.