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В Одесі в житловому будинку стався вибух газу: мешканців евакуюють

В Одесі в житловому будинку стався вибух газу: мешканців евакуюють

Київ • УНН

 • 17653 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Одесі стався вибух газоповітряної суміші в житловому будинку. Проводиться евакуація мешканців через двері та через вікна по автодрабині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.

Цитата:

“2 квітня о 14:39 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Суворовському районі на провулку Хуторський сталось загоряння в квартирі триповерхового житлового будинку. По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в квартирі на другому поверсі стався спалах газоповітряної суміші з подальшим горінням”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок вибуху сталось пошкодження несучої стіни та сходової клітки.

“Рятувальники пожежу о 15:15 локалізували та її ліквідували о 15:31 на площі 50 кв. м”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Дніпропетровській області під час вибуху у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку постраждало 2 особи, з них 1 дитина.

У Києві, на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Курнатовського, 26, під час проведення газозварювальних робіт стався вибух.

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